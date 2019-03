Reggio. Denunciato ex proprietario di immobile confiscato

Proseguono i controlli e le denunce delle Forze di Polizia e l’attività della Magistratura nel territorio metropolitano, nell’ottica del ripristino della legalità sul fronte dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

Proprio ieri, infatti, l’Arma dei Carabinieri ha deferito un soggetto afferente alle cosche mafiose locali che, che nonostante lo sfratto vigente sull’immobile confiscato e illecitamente occupato, ed eseguito nell’ambito del Piano sgomberi attuato dal Prefetto di Reggio Calabria Michele di Bari, si è reso responsabile di aver danneggiato e sottratto oggetti dallo stesso bene.

Non sono rari i casi in cui gli ex proprietari di beni immobili confiscati procedono alla vandalizzazione degli stessi, inficiandone l’utilizzo per il quale sono destinati.