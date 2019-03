Devasta l’interno di un bar, denunciato a San Demetrio Corone

Ha distrutto mobili, stoviglie, bottiglie e bicchieri di un bar di San Demetrio Corone in preda all'ira, per questo motivo i carabinieri di Corigliano Calabro hanno fermato e denunciato M.M. 34enne coriglianese.

I Carabinieri, giunti sul posto, hanno trovato l’uomo che si accaniva contro sedie e tavoli dell’esercizio commerciale e che, appena si è accorto della loro presenza, si è fermato senza opporre resistenza, iniziando a minacciare il titolare. L'uomo, con precedenti penali, è stato perquisito.

Nella tasca sinistra del pantalone aveva un coltello a serramanico, sottoposto a sequestro penale. In caserma, il fermato ha confessato di aver agito per questioni sentimentali che riguardavano la sua famiglia e quella dei titolari del bar.

L'uomo è stato denunciato a piede libero per danneggiamento aggravato, porto abusivo di arma e minaccia, d’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari, coordinata da Eugenio Facciolla.

L’uomo nei giorni successivi è stato proposto, per motivi di sicurezza pubblica, per un foglio di via obbligatorio e divieto di rientro nel Comune arbereshe, da parte dei militari della Stazione di San Demetrio Corone.