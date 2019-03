Incendio divampa in camera da letto, a fuoco abitazione di Petilia

Un incendio si è sviluppato stamattina in una abitazione della frazione Pagliarelle di Petilia Policastro, in Via dei tre Palmenti, dove è intervenuta - verso le 9 - una squadra dei vigili del fuoco della cittadina del crotonese.

Le fiamme si erano sviluppate nella stanza da letto, andata completamente distrutta, mentre il resto dei locali, invasi dal fumo, si sono anneriti. L’arrivo dei pompieri ha impedito che l’incendio si propagasse al resto dell'appartamento.