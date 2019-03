Omicidio D’Arca: Questore chiude per 10 giorni il Bar Moka e l’Hotel Concordia

Massimo Gambino

I recenti fatti di cronaca avvenuti nella città pitagorica, in particolare l’omicidio di Stefano D’Arca, ucciso a colpi di pistola in pieno centro (LEGGI), hanno portato il Questore di Crotone, Massimo Gambino, ad emettere un provvedimento di chiusura per 10 giorni del Bar Moka e dell’Hotel Concordia, il primo luogo dove la sera del 7 marzo scorso è avvenuta la tragedia, il secondo dove venne presa invece la pistola usata per l’assassinio.

Un fatto che secondo il Questore “ha destato un grave allarme sociale con ricadute negative sull’ordine e la sicurezza pubblica, sia per la virulenza dell’episodio che per la notorietà delle attività commerciali in cui è maturata la violenta morte.”

Le attività di prevenzione svolte tendono sostanzialmente a garantire, in un contesto composito, “la pacifica convivenza e il viver civile di tutti i fruitori dei servizi che sono forniti dall’intero territorio provinciale”.