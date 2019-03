Stanati dalla Polizia lanciano cocaina da balcone: arrestata coppia

Quando la Polizia gli ha citofonato hanno cercato la soluzione per far sparire le tracce del loro "traffico" ed hanno deciso di lanciare dal balcone la droga e un bilancino di precisione.

Il gesto non è però sfuggito agli agenti del Commissariato di Cosenza che, giunti nei pressi di un’abitazione di Schiavonea di Corigliano-Rossano per una perquisizione, hanno tratto in arresto una coppia di cosentini.

In manette sono finiti, A.A., di 46 anni, e la compagna, D.S., di 43.

I due, udito il citofono e notata la presenza degli agenti sotto casa, hanno temporeggiato ad aprire la porta nella speranza nella speranza di disfarsi della cocaina che detenevano in casa.

Le luci accese hanno però insospettito gli operatori che, circondata l’abitazione, hanno notato l’incauto gesto commesso dall’uomo e subito dopo hanno visto il portone aprirsi. Raggiunta l’abitazione, hanno eseguito una mirata perquisizione che ha portato inoltre al rinvenimento di 2000 euro in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Visti gli elementi raccolti, i due soggetti - con a carico numerosi precedenti di polizia e penali per spaccio, rapina, ed in particolare l’uomo anche per associazione a delinquere di stampo mafioso, furto e tentato omicidio – sono stati tratti in arresto e tradotti presso la Casa Circondariale di Castrovillari.

La droga, circa 84 gr di cocaina, un bilancino di precisione, materiale utile al confezionamento e il denaro contante sono stati sequestrati.