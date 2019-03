Provincia. Strada del Petilino, ancora ritardi. Foresta: epilogo annunciato

“Abbiamo sperato di poter arrivare alla data del 31 marzo con l’inaugurazione della strada del petilino, ma purtroppo oggi dobbiamo constatare e registrare l’impossibilità di mantenere l’impegno assunto”

È quanto ha dichiarato il Presidente della Provincia di Crotone, Ugo Pugliese, in apertura del consiglio riunitosi nel pomeriggio di oggi.

Una notizia, quella della mancata inaugurazione dell’attesa infrastruttura, che ha portato a esprimere rammarico e delusione anche da parte del consigliere provinciale e sindaco di Mesoraca Armando Foresta, per un epilogo che da tempo aveva annunciato.

Sul punto è intervenuto anche il collega Giuseppe Renato Carcea sottolineando l’importanza della strada del petilino: “Si tratta – ha affermato - di un’opera che va al di là degli interessi di quel comprensorio, è un'opera che colma un ritardo, uno scollamento tra la città capoluogo e il territorio.”

In conclusione del suo intervento Carcea ha chiesto l’istituzione di un tavolo tecnico-politico per monitorare la problematica.

Ha cercato di sgombrare il campo da dubbi e da eventuali supposizioni ed ipotesi, il dirigente del settore Viabilità della Provincia, Benincasa: “I problemi del tracciato scelto per la realizzazione della strada del petilino – ha spiegato - erano e sono noti da tempo, e nota è l’assenza dei dati tecnici relativi alla struttura geologica del terreno”.

Il Presidente Pugliese ha fatto poi sapere ai presenti che è previsto un incontro in Regione per verificare la possibilità di ottenere una proroga per completare i lotti funzionali.

I lavori del Consiglio sono poi proseguiti con la trattazione del terzo punto inserito nell’ordine del giorno: l’approvazione del documento unico di programmazione economica 2019/2021, approvato con 8 voti favorevoli, unico astenuto il consigliere Mario Megna.

Ok anche per lo schema di previsione, anche questo con 8 voti favorevoli ed un unico astenuto il consigliere Megna.

Pugliese ha anche annunciato che dal 18 aprile partirà un monitoraggio delle strade provinciali, di tutti gli accessi e di tutti i pannelli pubblicitari.

“Stiamo lavorando per fronte a tutte le emergenze – ha spiegato il Presidente – e per farlo stiamo cercando di portare risorse nelle casse dell’Ente. È bene ricordare che i famosi 3,3 milioni di euro sono stati trattenuti dalla Bnl per il pagamento dei mutui!”

“Il progetto del catasto delle strade provinciali - ha proseguito poi Pugliese - servirà non solo a conoscere le condizioni dell'intero assetto viario provinciale, ma soprattutto a recuperare somme dal pagamento degli accessi e della pubblicità, per un importo che potrebbe arrivare a circa 1 milione di euro.”

L’ultimo punto in discussione è stata la restituzione dell’ukulele di Rino Gaetano, approvato all’unanimità. Il Consiglio ha quindi dato mandato al Presidente dell’ente affinché avvii l’iter per la restituzione dello strumento, attualmente nella disponibilità della Fondazione “Una casa per Rino”.

L’obiettivo è quello di ridare l’ukulele alla comunità crotonese e di renderlo finalmente fruibile localizzandolo in un luogo istituzionale nella città capoluogo.