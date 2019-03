Sversati 20 mq di inerti su terreno pignorato. Sequestrata area a Belvedere Marittimo

Hanno sversato 20 metri quadrati di inerti composti da materiale di risulta proveniente da lavori di demolizione. E per questo l’area è stata sequestrata. È successo a Belvedere Marittimo, in località Pille, dove i militari del comando locale hanno effettuato un controllo, scoprendo che all’interno del terreno, sottoposto a pignoramento, erano stati sversati rifiuti speciali non pericolosi.

Al termine degli accertamenti, i militari hanno posto sotto sequestro l’area, circoscrivendola mettendo i sigilli, con al suo interno i rifiuti depositati sul terreno privo di impermeabilizzazione. Hanno poi informato la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola, che ha attivato le procedure previste dalla normativa vigente.