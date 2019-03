San Donato di Ninea, in arrivo 40mila euro per la manutenzione del territorio

Ammonta a 40mila euro la somma di denaro ottenuta dal Ministero dell’interno. San Donato di Ninea cambia volto e si rifà il look, quindi, avviando i lavori per garantire maggiore decoro ed una maggiore sicurezza della viabilità su tutto il territorio cittadino. Dal centro alle periferie

I fondi ministeriali erano destinati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. Il Comune ha pensato bene di investirli nella manutenzione delle rete viaria di tutto il territorio comunale. Dal centro, passando da Ficara e fino alla contrada Policastrello.

La Giunta ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria per il cimitero. È pari a 9 mila euro l’importo che sarà investito sulla riqualificazione dell’area cimiteriale per garantirne maggiore decoro ed una migliore fruibilità per chi si reca a fare visita ai propri defunti.

L’investimento è il risultato della concessione ed assegnazione dei loculi e delle aree per l’edificazione di nuove cappelle e sepolture. L’iniziativa fa seguito all’avviso pubblico che ha permesso di definire la graduatoria degli aventi diritto. Questi interventi camminano di pari passo con i lavori periodici di sistemazione delle strade rurali e con quelli di ordinaria manutenzione del manto stradale.