Ruba tablet al capotreno, ma viene inseguito da agente. Arrestato 22enne

Ha rubato un tablet dalla cabina del capotreno e poi è sceso dal mezzo che si era fermato alla stazione di Rossano Scalo. Peccato che il gesto non fosse passato inosservato a un uomo, un agente libero dal servizio, che era a bordo del treno.

Il poliziotto ha iniziato l’inseguimento dell’uomo e nel frattempo ha avvisato la sala operativa del commissariato di Corigliano Rossano. Gli agenti, arrivati sul posto, hanno individuato il ladro che ha cercato di scappare attraversando i binari della stazione. Dopo un breve inseguimento, gli agenti sono riusciti a bloccare le vie di fuga e a fermarlo.

Il giovane, R. G. 22enne già noto alle forze dell’ordine e gravato dalla misura cautelare dell’obbligo della presentazione alla Polizia, è stato quindi arrestato. A seguito di una perquisitone personale, i poliziotti hanno trovato il tablet, contenente dati sensibili perché di Trenitalia, appena rubato dalla cabina del Capotreno, nel momento in cui proprio il capotreno si era affacciato dal finestrino intento a controllare la regolare sosta presso lo Scalo Ferroviario di Rossano.

Il giovane è stato quindi veniva accompagnato negli Uffici e, dopo le formalità di rito, visti gli elementi di reità raccolti e i numerosi precedenti specifici, è stato arrestato per furto aggravato e portato nel carcere di Castrovillari per come disposto dal pm di turno presso la Procura di Castrovillari, in attesa del rito per direttissima.