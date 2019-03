Il contributo di Giuseppe Tallarico alla scienza: incontro al Comune di Crotone

Una iniziativa unanime quella avviata tra il Comune di Crotone, ed il Comune di Casabona, per la presentazione del libro “Il medico biologo con le ali di poeta”, sostenuta anche da Italia Nostra e dall'Università Popolare Mediterranea di Crotone.

A moderare l’incontro lo storico Christian Palmieri, occasione per approfondire la figura di Giuseppe Tallarico, nato a Casabona, questo autentico “genio” di altri tempi e del rapporto speciale che legava il suo amore smisurato per la ricerca con la nostalgia dei luoghi del suo paese natio.

Hanno partecipato l'assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Crotone Francesco Pesce, il commissario straordinario del Comune di Casabona Giovanni Todini, la vice presidente nazionale di Italia Nostra Teresa Liguori, il presidente dell'Università Popolare Mediterranea Maurizio Mesoraca.

Hanno relazionato Antonio Butera Tallarico storico della famiglia Tallarico, lo storico Christian Palmieri e l'autore del libro Giuseppe Tallarico.

Nel corso degli interventi è stata ripercorsa la storia personale e professionale del medico biologo che lo ha visto studente a Roma e successivamente travolto dalla passione per la ricerca biologica e la fisiologia che lo ha portato in giro per l'Europa, prima a Parigi e poi a Londra per collaborare con i più grandi ricercatori europei di inizio novecento.

Un successo dopo l'altro, una carriera brillante, una professione amata, un autentico scienziato la cui professionalità gli viene attestata da unanimi riconoscimenti da parte del mondo culturale, scientifico e politico del tempo.

Ma il richiamo per la sua terra così come l'amore per la sua professione è più forte. Ritornato a Casabona, nel paese natio, il ricercatore rinnova il legame ancestrale con le sue origini. Si dedica e continua gli studi allestendo un centro studi sugli stimoli ambientali genetici che contrastano l'aridità del suolo, con scoperte biologiche, agrarie e zootecniche che si riveleranno cruciali per il rilancio e la modernizzazione dell'agricoltura.

Un uomo che aveva una concezione moderna della scienza, un innovatore, un appassionato ricercatore che rappresenta un orgoglio per Casabona e tutta la provincia di Crotone.