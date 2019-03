Crotone. In poche ore viola due volte la sorveglianza, arrestato

I carabinieri della Stazione di Crotone hanno arrestato un 25enne del posto con l’accusa di aver violato la sorveglianza speciale con l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

I militari hanno infatti scoperto che il giovane non era in casa, così come prescritto dalla misura, rintracciandolo invece sul lungomare cittadino.

Nemmeno poche ore più tardi, il 25enne è stato di nuovo veniva beccato alla guida della sua auto ed anche in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol e all’uso di stupefacenti.