Ponte Allaro, da domani il guado aperto al traffico

Sarà aperto al traffico domani alle ore 13 il guado alternativo al Ponte Allaro lungo la statale 106 a Caulonia Marina. Il percorso, lungo poco meno di un chilometro, consentirà di bypassare il cantiere del viadotto in fase di ricostruzione.

“Un'opera strategica non solo per Caulonia ma per tutto il comprensorio - ha spiegato il sindaco Belcastro - che attenuerà le difficoltà patite dai cittadini in questi anni, abbattendo i tempi di percorrenza e di transito lungo la statale e riducendo in maniera considerevole i pregiudizi alla viabilità”.

Al taglio del nastro saranno presenti il Prefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari, il Sindaco di Caulonia Caterina Belcastro, i Presidenti dell’Assemblea e del Comitato dei Sindaci della Locride Rosario Rocca e Franco Candia, i Sindaci della Locride, i Rappresentanti di ANAS, della Regione Calabria, della Città Metropolitana, delle Forze dell’Ordine, della Polizia Stradale.