Armi: aveva una rivoltella nella tasca del giubbino, arrestato

I Carabinieri di Catanzaro hanno arrestato T.R., 62enne con precedenti per reati contro la persona, per porto abusivo di armi.

L’uomo, fermato a bordo della sua auto, è stato sottoposto a controllo perché i Carabinieri hanno notato all’interno del veicolo il profilo di una fondina. La perquisizione veicolare e personale, ha, infatti, permesso di rinvenire una pistola, una rivoltella Smith & Wesson cal. 32 caricata con sei proiettili, nascosta nella tasca interna del giubbino, inoltre, un coltello a serramanico con lama ben affilata della lunghezza di dieci centimetri posto all’interno di un'altra tasca dello stesso giubbino.

La pistola, con i relativi colpi, unitamente al coltello sono stati posti a sequestro. All'esito delle verifiche del caso è emerso che nel 2011 era stata sporta denuncia di smarrimento dell'arma in questione da parte del legittimo detentore.

L’arrestato, sprovvisto della prevista autorizzazione, è stato tratto in arresto in flagranza di reato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.