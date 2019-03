Villapiana: nuovo sottopasso pedonale allo Scalo

Nell’ambito dei lavori di ristrutturazione della Stazione Ferroviaria di Villapiana Scalo, finalizzati alla creazione di un sottopasso ferroviario destinato a collegare le piazzole antistanti i binari, grazie all’intermediazione dell’Amministrazione Comunale di Villapiana e al dialogo costruttivo instaurato con RFI – Rete Ferrovie Italiane, responsabile e titolare delle opere poste in essere, è stato possibile creare un importante passaggio pedonale che conduce nella zona retrostante la stazione, dando vita così ad un collegamento con Contrada Pezzo di Mazzullo.

La sensibilizzazione sulla necessità di tale collegamento, positivamente accolto da RFI – Rete Ferrovie Italiane, è frutto dell’impegno e dell’attenzione dell’Amministrazione Comunale e in particolar modo dell’Assessore all’Urbanistica Luigi Lo Giudice, che con il sindaco Paolo Montalti ha più volte segnalato all’Ente preposto alla realizzazione dell’adeguamento dei lavori, la necessità e l’opportunità di creare un collegamento che da un lato permettesse un secondo accesso alla Stazione Ferroviaria, dall’altro divenisse di fatto snodo di collegamento immediato tra due zone separate dalla storica rete ferroviaria.

L’Assessore all’urbanistica Lo Giudice ha dichiarato: “Ringrazio RFI per la collaborazione, concreta e fattiva. Rendere più agevoli i collegamenti tra le diverse zone di Villapiana è certamente una delle mission della amministrazione comunale di cui faccio parte. Col sindaco Paolo Montalti, che ringrazio per la fiducia che posto nei miei confronti, e l’impegno profuso, abbiamo dovuto lavorare con attenzione, per trasmettere la necessità di non perdere questa occasione a RFI e, dimostrandoci evidentemente interlocutori credibili, testimoni di una reale esigenza del territorio, siamo stati ascoltati.

Il risultato è che ora una zona ricca di potenzialità come è Villapiana Scalo gode di un nuovo collegamento pedonale, che permetterà a cittadini e turisti di muoversi tra diversi punti di interesse con maggiore semplicità e risparmio di tempo. Villapiana continua a crescere e ad evolversi. Non possiamo che dirci soddisfatti di questo risultato”.

“Villapiana – ha sottolineato il sindaco Montalti – continua a crescere, anche sotto il profilo urbanistico, con nuovi collegamenti e connessioni che rendono la nostra cittadina sempre più vivibile e funzionale. I numerosi lavori e interventi di cui Villapiana Scalo è protagonista testimoniano l’interessamento della amministrazione che ho l’onore di guidare per una zona il cui costante sviluppo è fondamentale per la nostra comunità”.