Pascolo abusivo nel parco nazionale d’Aspromonte, una denuncia

I Carabinieri Parco Nazionale Aspromonte di Reggio Calabria, Stazione Parco di San Giorgio Morgeto, hanno deferito in stato di libertà un 52enne bracciante agricolo originario di Canolo, gravato da pregiudizi di polizia, poiché sorpreso in località “Barca – Faggeto – Crasti”, del comune di San Giorgio Morgeto, all’interno del perimetro del Parco, a far pascolare abusivamente diversi animali della famiglia dei suidi.

L'uomo, in quanto proprietario e detentore degli animali, è stato deferito all’autorità giudiziaria per introduzione di animali in fondo altrui e pascolo abusivo.