Strada Provinciale 263: convenzione con Regione per la messa in sicurezza

È stata sottoscritta oggi, presso la sede della Regione Calabria, la Convenzione tra Regione Calabria, Provincia di Cosenza e Comune di Castrovillari per l’adeguamento e la messa in sicurezza del tratto esistente della Strada Provinciale 263 (ex SS 105) fra lo svincolo autostradale A2 di Castrovillari/Frascineto e l’abitato di Castrovillari.

Hanno sottoscritto l’atto il Presidente della Giunta Regionale, Mario Oliverio, per la Provincia di Cosenza Claudio Lepiane su delega del Presidente della Provincia e il sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito.

Gli interventi regolati dalla convenzione hanno un valore complessivo di 6 Milioni di euro e sono finanziati nell’ambito del Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 (delibere CIPE n. 54/2016 e n. 98 del 2017).

L’obiettivo del finanziamento è la rifunzionalizzazione del sistema viario principale di collegamento tra l’autostrada A2 e la Città di Castrovillari, sede di servizi di essenziali, attraverso la riqualificazione e l’adeguamento del tracciato stradale esistente.

Si interviene su una strada ad elevata incidentalità, che sarà messa in sicurezza.

Il progetto definitivo ed esecutivo sarà prodotto dal Comune di Castrovillari e, previo parere della Provincia, approvato dalla Regione che provvederà a predisporre le procedure di affidamento dei lavori.

I sottoscrittori dell’accordo hanno espresso soddisfazione per il risultato e si sono impegnati, ciascuno per le proprie competenze, a favorire il celere completamento dei passaggi successivi, in modo da consegnare presto ai cittadini un’infrastruttura funzionale e sicura.

Nel Piano operativo Infrastrutture FSC 2014-2020, assieme all’intervento sulla SP 263, risultano assentiti interventi riguardanti la Regione Calabria per un valore complessivo di euro 98.100.000.

Investimenti che consentiranno di migliorare la viabilità sul territorio regionale aumentando al contempo la sicurezza dei trasporti.