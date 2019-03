Ospedale Serra: verifiche dell’Arpacal con i Carabinieri

Ospedale Serra San Bruno

C’erano anche i tecnici dell’Arpacal ieri durante il blitz del Nas all’ospedale di Serra San Bruno. Il controllo dell’Agenzia regionale è servito per constatare le condizioni igienico-sanitarie e tecnico-strutturali del presidio dell’ASP vibonese.

A seguito del controllo è emersa “la necessità di mantenere regolarmente gli impianti in condizioni di perfetta funzionalità e sicurezza, essendo una condizione di primaria importanza negli ambiti pubblici e, ancor di più, nei luoghi dove si deve garantire salute”.

A dirigere le operazioni per il Servizio Verifiche Impiantistiche del Dipartimento provinciale di Cosenza dell’Arpacal c’era Aldo Tripicchio che ha rivolto particolare attenzione alla sicurezza impiantistica e, in particolare, ha svolto un’approfondita valutazione delle condizioni dei tre ascensori esistenti, della centrale termica, della cabina elettrica, dell’impianto elettrico e di tutte le attrezzature ivi collegate, come l’apparecchiatura per la sterilizzazione e le altre strumentazioni elettromedicali.