In auto con pregiudicati. Viola sorveglianza speciale e finisce in manette

Ha violato le prescrizioni della sorveglianza speciale e per questo motivo Domenico Macrì, trentacinquenne pregiudicato, è finito in manette.

L’uomo, con diversi precedenti per associazione per delinquere di stampo mafioso, armi, estorsione ed altro, era sottoposto alla misura di prevenzione con l’obbligo di soggiorno, ed è stato “beccato” dagli agenti della squadra mobile di Vibo Valentia, a bordo di un’autovettura, in compagnia di due persone gravate anche loro da numerosi precedenti penali e di polizia.

A seguito del controllo, gli agenti hanno accertato che Macrì era sottoposto alla sorveglianza che tra i gli obblighi c’è appunto quello di non accompagnarsi a soggetti pregiudicati.

Arrestato, su disposizione della competente autorità giudiziaria, il 35enne è stato messo ai domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo.