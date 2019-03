Internet superveloce, al via la sperimentazione del 5g in quattro comuni calabresi

Capistrano, Sorianello nella provincia vibonese, Sorbo San Basile nel catanzarese, e Canolo in provincia di Reggio. Sono questi i comuni che affiancheranno gli altri, in tutto 102, in cui verrà sperimentata internet super veloce 5G.

L’elenco è contenuto nella delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La sperimentazione sarà avviata dalle compagnie telefoniche aggiudicatarie nei comuni “pilota” entro il 2022, anche se sono stati già sollevati i primi dubbi sui possibili rischi che le antenne potrebbero comportare per la salute degli utenti.