Folle inseguimento nella notte: aggredisce i militari e tenta di ingannare il drug test

Ha forzato due posti di blocco effettuati dalle pattuglie del Nor di Vibo Valentia. Così ieri notte le strade tra Mileto e Filandari sono state protagoniste di un folle inseguimento, conclusosi senza conseguenze nelle campagne di Zungri. L’uomo, poi identificato in A. M., 32enne del posto, ha tentato di sottrarsi al controllo scappando.

Il fuggitivo, dopo essere uscito di strada, ha abbandonato il veicolo correndo in direzione delle campagne limitrofe. Raggiunto dal personale della Radiomobile ha aggredito e minacciato 2 militari con calci e pugni costringendoli alle cure ospedaliere. Trasportato in ufficio, si è rifiutato di fornire le proprie generalità, che sono state raccolte attraverso il foto-segnalamento.

Singolare è stato poi il tentativo di depistare il narco test. L’uomo, credendo di non essere osservato dai Carabinieri mentre era in bagno, ha cercato di sostituire la propria urina con acqua del rubinetto. “Beccato” in flagranza è stato costretto a ripetere il test che è risultato positivo alla droga. Il rito direttissimo, celebrato nella prime ore del mattino, ha convalidato l’operato dei militari dell’Arma sottoponendo il giovane all’obbligo quotidiano di presentazione ai Carabinieri di Mileto.