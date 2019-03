Raccolta rifiuti a Reggio: Falcomatà incontra lavoratori ei rappresentanti di Avr

Il sindaco Giuseppe Falcomatà ha incontrato nel pomeriggio di oggi a Palazzo San Giorgio i rappresentanti aziendali e delle maestranze di Avr, azienda titolare del servizio di raccolta rifiuti sul territorio cittadino.

L'incontro, proficuo e produttivo, al quale hanno preso parte anche il Vicesindaco della Città Armando Neri, l'assessore all'Ambiente Giovanni Muraca, l'Assessore alle Finanze Irene Calabrò, oltre all'Amministratore Delegato di Avr Claudio Nardecchia, rientra nel percorso di interlocuzione periodica già avviato diversi mesi fa dall'Amministrazione comunale con le rappresentanze sindacali e con i lavoratori della società che prevede incontri a cadenza mensile.

Nel corso della riunione il sindaco ha avuto modo di relazionare di fronte ai lavoratori circa lo stato del piano di pagamenti da parte del Comune nei confronti di Avr, che a sua volta si è impegnata al pagamento delle spettanze pregresse nei confronti dei dipendenti.

Allo stesso modo il sindaco ha rappresentato ai lavorstori le prospettive imminenti che riguardano lo stato di consistenza delle finanze comunali, anche alla luce delle novità introdotte dalla recente sentenza Corte Costituzionale che ha messo a rischio la sostenibilità del piano di riequilibrio comunale per il ripiano delle perdite prodotte dalle precedenti gestioni amministrative.

In prospettiva, il sindaco ha relazionato anche sul percorso che prevede il passaggio delle competenze per la gestione dell'Ato dalla Regione alla Città Metropolitana, passaggio che produrrà effetti positivi in termini di omogeneità della gestione e della sostenibilità finanziaria nella governance del circuito dei rifiuti.

Al termine dell'incontro i lavoratori hanno espresso il loro apprezzamento per il percorso di condivisione attivato dall'amministrazione comunale, ringraziando il sindaco per l'ormai consueto report mensile sulle diverse criticità e opportunità in campo nella gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il tavolo si aggiornato al mese prossimo con un nuovo incontro previsto per il 26 aprile.