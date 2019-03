Macabra scoperta a Cirò, scavano nel giardino e trovano sotterrato un neonato

Una macabra scoperta quella fatta a Cirò, cittadina del crotonese, dove nel pomeriggio di oggi, intorno alle sei, è stato ritrovato il corpo senza vita di un bambino, si presume un neonato, che era stato seppellito nel giardino di una abitazione.

A fare la scoperta i proprietari della casa, dove vive un’anziana signora: ed è stata proprio la badante di quest’ultima che mentre sistemava il giardino si è imbattuta nel corpicino.

I Carabinieri della compagnia di Cirò Marina, intervenuti sul posto, hanno avvisato il magistrato di turno per avviare le indagini del caso.

Non si è in grado, al momento di stabilire da quanto tempo il bimbo sia stato stato seppellito. Il corpicino difatti era avvolto in un sacco in platica, che evidentemente ne ha rallentato la decomposizione.

Sarà ora e ovviamente l’autopsia a chiarire qualche dubbio sull’accaduto, in particolare se si tratti esattamente di un feto o di un neonato.

Elemento, questo, rilevante dal punto di vista investigativo e giudiziario, che porterebbe gli inquirenti ad indagare di conseguenza per infanticidio oppure per occultamento di cadavere.

Una delle ipotesi al vaglio, intanto, è che a seppellire il bimbo possa essere stata anche una delle badanti, per lo più straniere, che nel tempo si sono alternate nell’assistenza all’anziana che risiede nell’abitazione.