Visita del Comandante Regionale Borrelli al gruppo CC Forestale di Crotone

Il comandante regionale dei carabinieri forestali Giorgio Maria Borrelli si è recato in visita, nella mattinata odierna, al Gruppo CC Forestale Crotone. Egli è stato accolto dal comandante il Gruppo insieme ad una rappresentanza dei carabinieri forestali della provincia.

Prima di iniziare la rassegna il Comandante si è recato al Comando provinciale Carabinieri Crotone per un saluto e un breve colloquio con il comandante Colella.

Il Comandante regionale ha espresso soddisfazione per l’attività svolta dai reparti carabinieri forestali nel Crotonese, in piena sinergia con l’Arma territoriale, che riescono ad esprimere risultati apprezzabili nella tutela e salvaguardia dell’ambiente. Egli ha voluto sentire direttamente il personale per conoscere approfonditamente le condizioni di lavoro e i problemi da affrontare.

Il Comandante ha incoraggiato il personale a continuare ad agire con passione ed incisività nell’attività svolta a tutela del territorio, dell’ambiente e delle produzioni agricole di qualità, assicurando il proprio impegno per migliorare sempre più le dotazioni di uomini e mezzi.