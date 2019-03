Ubriaco si oppone a controllo e aggredisce agenti: arrestato 32enne

Resistenza a Pubblico Ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni, guida in stato di ebrezza e danneggiamento: sono queste le accuse che nella serata di ieri hanno fatto scattare l’arresto per un 32enne catanzarese, C.D.B. le sue iniziali.

Il giovane viaggiava su di un furgone con altre due persone quando, raggiunta una nota piazza di Catanzaro, ha intravisto una pattuglia della Squadra Volante ed ha cercato di eludere un controllo.

Gli agenti, insospettiti dal comportamento, hanno dunque fermato il mezzo e il 32enne ha subito opposto resistenza rifiutandosi di fornire le proprie generalità.

Sul posto è giunta anche una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine di Siderno, in aiuto alla Volante, che ha condotto i tre uomini presso gli Uffici del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica per essere sottoposti ad ulteriori controlli, dato che erano senza documenti di riconoscimento.

All’interno dei locali della Questura il 32enne, in evidente stato di ebbrezza alcolica, all’ennesima richiesta delle sue generalità avrebbe iniziato a minacciare i poliziotti, cercando di colpirli con calci e pugni, riuscendo a scagliare un calcio contro una porta causando la rottura della parte in vetro.

L’uomo pertanto è stato tratto in arresto e trattenuto su disposizione del P.M. di turno presso la camera di sicurezza presente all'interno del Commissariato di Catanzaro Lido in attesa del rito per direttissimo.