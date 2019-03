Crotone. Ok a progetto di bonifica area industriale. Sindaco: “È tempo di fare sul serio”

“Syndial si è impegnata a dar corso a tutte le attività, ai bandi e alle gare anticipando la tempistica per avviare i lavori delle opere a mare già prima dell'estate. Adesso quello che rappresentava un sogno, per alcuni detrattori una chimera, diventa realtà”.

L’ha detto il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, al termine della conferenza dei servizi tenutasi questa mattina al Ministero dell'Ambiente a Roma, riunione in cui il dicastero ha approvato il progetto di bonifica dell’area industriale crotonese, decretando di fatto l’avvio del Pob 1.

“I veleni che erano custoditi nel ventre di quell'area saranno portati via dalle mura cittadine. Le discariche a mare, autentica spada di Damocle sull'ambiente e sul futuro della città saranno oggetto di bonifica integrale – ha aggiunto Pugliese - Una bonifica vera, reale che richiederà lavoro e lavori ma che restituirà alla città quella tranquillità perduta”.

“Troppo tempo è stato sprecato in chiacchiere. Adesso è arrivato il momento di fare sul serio. Non abbiamo più tempo da sprecare. Vogliamo consegnare ai nostri figli una città nuova, con una nuova visione dove sviluppo e futuro non siano parole ma concretezza”, ha concluso Pugliese.

Il primo cittadino ha deciso di non scendere nel “dettaglio degli aspetti tecnici del Pob 1, di cui avremo modo di informare la popolazione, ma di fatto oggi il processo amministrativo di avvio della bonifica è partito”.