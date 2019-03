Incendi nella notte a Crotone, due interventi dei Vigili del fuoco

Si è sviluppato in un appartamento in via San Luca, l’incendio che ha richiesto l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Crotone. I pompieri sono arrivati sul posto intorno all’una e mezza di notte per spegnere il rogo partito dalla camera da letto. L'intervento ha evitato che l'incendio si propagasse al resto dell'appartamento. Non si registrano danni alle persone.

Una seconda squadra è intervenuta invece alle 2.20 in via Poggioreale per l'incendio di un’autovettura parcheggiata a bordo strada. Con le fiamme è andato in corto il motorino di avviamento facendo muovere il mezzo, finito poi sulla serranda di una attività commerciale. Lo spegnimento immediato ha evitato ulteriori danni.