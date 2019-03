La Uilpa ha portato tra i lavoratori l’Osservatorio contro il bossing ed il mobbing

È stato presentato il progetto “no bossing, no mobbing”. È successo a Cosenza durante un’assemblea dei lavoratori dell’Ufficio Scolastico con la rsu e le sigle sindacali. A promuovere il progetto è stata la Uilpa. L’Osservatorio ha raccolto immediatamente le attenzioni dei lavoratori ed anche diverse segnalazioni.

“Il fenomeno del Bossing è una delle forme più gravi di condotta contro un lavoratore, sostiene Bonaventura Ferri, segretario generale della Uil Pubblica Amministrazione di Cosenza, è da tempo che studiamo il fenomeno ed il risultato è proprio l’Istituzione dell’Osservatorio come strumento, indispensabile, per il contrasto di quelle condotte pericolose ed a danno dei lavoratori, soprattutto, della pubblica amministrazione”.

Con questo nuovo Osservatorio i lavoratori avranno uno strumento in più per contrastare sul nascere episodi che se trascurati possono diventare “condotte lesive” difficili da gestire ed affrontare da soli, con il nuovo Osservatorio i lavoratori, certamente, non saranno più da soli. L’assemblea odierna dei lavoratori dell’Ufficio Scolastico di Cosenza consegue alle proteste finora attivate per denunciare il malessere dei lavoratori ed i disservizi originati non soltanto dalla grave carenza di organico.

Durante l’assemblea sono state decise ulteriori forme ed iniziative di protesta, dopo l’ultimo tentativo di conciliazione andato a vuoto presso la Prefettura di Cosenza il 18 marzo scorso, di quanto deciso dai lavoratori riuniti con la rsu ed i rappresentanti sindacali verrà data successiva comunicazione congiunta.