Classifica sul clima, Crotone e Cosenza nella top ten del Sole 24 ore

Settimo e nono posto per Crotone e Cosenza nella classifica delle città con il clima migliore. In occasione del trentesimo anniversario della tradizionale classifica della Qualità della vita del Sole 24 ore, il quotidiano ha stilato la top ten dedicata alle performance climatiche dei 107 capoluoghi di provincia.

Gli indicatori presi in esame, come ore di sole, ondate di calore, umidità relativa, raffiche di vento, brezza estiva, giorni freddi, piogge e nebbia e altro emerge il gradimento del clima da parte della popolazione, hanno portato le due cittadine calabresi nella classifica.

Sul podio ci sono Imperia, Catania e Pescara, tutte città costiere. Unica eccezione nelle prime dieci è proprio Cosenza. Per gli altri capoluoghi di provincia bisogna scendere al posto 23 per trovare Catanzaro, e al 29 per Reggio Calabria. In coda, alla sessantatreesima posizione, c'è Vibo Valentia.