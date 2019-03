È già sold out il debutto del film Arbëria

Sono già esauriti i biglietti per la prima nazionale del film Arberia, pellicola di esordio di Francesca Olivieri. La première del 26 marzo alle 20.30 al Cinema Garden di Rende +è già sold out, mentre è iniziata la corsa ai posti per le repliche previste il 27 e del 28 marzo alle 20.30 e alle 22.30.

L’Arbëria non è un’area geografica con confini stabiliti, e non è solo un paesaggio naturale: è una luogo dell’anima; è un paesaggio sentimentale. Qual paesaggio al quale torna, per farci i conti, Aida, la protagonista di “Arbëria”.

Il film, che indaga i legami forti e l’eredità culturale delle comunità arbëreshë che ancora sopravvivono in alcuni piccoli borghi di Calabria e Basilicata e che apre unaa nuova stagione di riflessioni sul valore culturale della minoranze linguistiche in Italia, sarà in repliche.

Per la sua opera prima, prodotta da Open Fields Productions (in collaborazione con Lucana Film Commission e Calabria Film Commission, con il sostegno di MiBAC e SIAE nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina”, con il supporto di BCC Mediocrati e Echoes) e distribuita da Lago Film, la regista Francesca Olivieri ha portato sul set Caterina Misasi (nei panni di Aida, la protagonista), Brixhilda Shqalsi, Carmelo Giordano, Anna Stratigò, Mario Scerbo, Alessandro Castriota Scanderbeg, Fabio Pappacena, Antonio Andrisani e Denise Sapia. E tutti hanno dato grande prova artistica, lavorando con una lunga difficile (i dialoghi sono in prevalenza in arbëreshe / arbërishtja, con sottotitoli in italiano) ma viva e potente. Mettendo in scena il conflitto vissuto da ogni individuo che si confronti con la proprie origini e da ogni comunità schiacciata tra il bisogno di tradizione e l’urgenza della modernità.

Il film è stato realizzato anche grazie al patrocinio di molti comuni che hanno sposato questa operazione di racconto del territorio, come Vaccarizzo Albanese, Oriolo, Acquaformosa, Spezzano Albanese, Plataci, Santa Caterina Albanese, Mongrassano, Caraffa di Catanzaro, Mormanno, San Cosmo Albanese, Cerzeto, San Giorgio Albanese e San Demetrio Corone.