Evade per 24 ore dai domiciliari: al rientro trova i carabinieri ad aspettarlo

I Carabinieri di Corigliano Calabro hanno arrestato per il reato di evasione un uomo di 36anni, cassanese e già ai domiciliari da diversi mesi presso la propria abitazione per uno scippo di cui si era reso protagonista nel gennaio del 2017.

I fatti raccontano di un’aggressione ad un’anziana signora che, dopo aver prelevato una cospicua somma di denaro dall’ufficio postale di Cassano, è stata aggredita alle spalle dall’uomo che le ha inoltre scippato la borsetta contenente diverse centinaia di euro.

Nel tentativo di proteggere il denaro appena prelevato e che sarebbe servito per le necessità familiari, la vittima è caduta a terra, ed è stata soccorsa da alcuni passanti. Le indagini condotte dai militari cassanesi hanno permesso di identificare come presunto responsabile il 36enne, con diversi precedenti alle spalle .

I militari nel pomeriggio di sabato scorso hanno raggiunto la casa dell’uomo, che era appunto ai domiciliari, ma entrati non lo hanno trovato e la moglie ha riferito che dopo un’accesa discussione, si era allontanato dall'abitazione.

Sono quindi partite le ricerche, ma del 36enne non c’era alcuna traccia. Solo nella serata di domenica i militari hanno trovato l’uomo appena rincasato, che cenava in sala da pranzo, come se nulla fosse successo, insieme con la famiglia.

I.M. è stato quindi arrestato per evasione, così come concordato con la Procura della Repubblica di Castrovillari, coordinata da Eugenio Facciolla e messo nuovamente ai domiciliari in attesa di giudizio.