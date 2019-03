Cultura, Premio Lilio al sindaco di Matera

Cirò, la città del vino e del calendario, ha conferito il Premio Luigi Lilio – Identità. Tempo. Innovazione al sindaco di Matera, Raffaello De Ruggieri. A consegnare il Premio, realizzato da Michele Affidato, nel Teatro Filottete, è stato il Primo Cittadino di Cirò insieme alla madrina d’eccezione: Roberta Morise, conduttrice de i fatti vostri su Rai Due tra gli ospiti sul palco insieme all’astrologo di Rai Uni Jupiter.

Definita spesso città senza tempo e contro il tempo, Matera incontra oggi Cirò, la Città di Lilio ovvero di colui che ha fermato il Tempo nel Calendario perfetto. È davvero straordinaria questa coincidenza – ha detto il Sindaco di Matera intervistato dal comunicatore Lenin Montesanto e dalla giornalista e conduttrice di Rai Uno Vittoriana Abate.

“La cultura rende inevitabile ciò che è altamente improbabile – ha detto il sindaco della città dei sassi - e passando nella percezione pubblica internazionale da vergogna e infamia nazionali nei primi anni ’50 a patrimonio mondiale dell’umanità ed a Capitale Europea 2019 della Cultura, la Città dei Sassi ha dimostrato che si può e si deve vincere se si crede ostinatamente in se stessi. Abbiamo voluto e saputo distillare e condividere con i nostri concittadini – ha concluso De Ruggieri, più volte applaudito dalla platea – il veleno dell’appartenenza, costruendo su di esso il nostro riscatto sociale, la nostra rendicontazione sociale. E da figli della miseria siamo diventati per tutto il Sud e per il Mediterraneo figli della Storia”.

Complimentandosi a più riprese con Paletta e con le iniziative e l’impegno storico messo in campo da Cirò in questi ultimi dieci anni, in particolare sulla promozione di Lilio e della Riforma del Calendario De Ruggiero ha colto quindi l’occasione per auspicare che il Castello Carafa (di recente acquisito dal Comune e bene architettonico strategico per il rilancio culturale e turistico di Cirò) possa diventare presto, con autenticità, distintività ed innovazione, il cantiere della scienza nel brindisi del vino.

La 7a Giornata regionale del Calendario in memoria di Aloysius Lilius è stata inaugurata giovedì 21 (Equinozio di Primavera) con la scoperta attraverso il tour musicale dei graffiti realizzati da Giuseppe Capoano, Valerio Cosco, Antonio Oliva e Antonio Montaleone, artisti selezionati nell’ambito dell’avviso writers per l’identità e lo spirito dei luoghi; e la tradizionale sfilata in abiti d’epoca a rappresentare la scena della Tavola della Biccherna.

Marcatori identitari, tra mito e scienza: da Filottete a Lilio è il titolo del convegno scientifico che ha segnato il secondo giorno (venerdì 22) e al quale hanno partecipato, coordinati dal responsabile comunicazione strategica dell’ente Lenin Montesanto, l’assessore alla cultura Francesco Mussuto, il Sindaco Francesco Paletta, l’assessore regionale alla cultura Maria Francesca Corigliano, Lino Traini funzionario archeologo del Ministero dei Beni Artistici e Culturali (Mibac) ed il Prefetto di Crotone Fernando Guida. Sul tema si sono confrontati l’archeologo Guglielmo Genovese, docente dell’Università dell’aquila, la ricercatrice dell’Unical Luciana De Rose ed il Direttore dell’Archivio Storico di Crotone Giuseppe Rende. Nello stesso giorno sono stati premiati gli studenti del concorso di poesie Il calendario perfetto di Luigi Lilio. Gli attestati ed i premi sono stati consegnati dall’assessore alla cultura Francesco Mussuto.