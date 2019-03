Longobucco, scoperta discarica abusiva. Una denuncia

Era di 1100 metri quadrati la discarica abusiva sequestrata dai carabinieri forestali di Rossano. L’area, sorta in località Destro a Longobucco, è stata scoperta dai militari durante un controllo. Hanno quindi appurato la realizzazione abusiva di un sito di trattamento rifiuti speciali pericolosi e non provenienti in gran parte dal recupero e smontaggio di veicoli finalizzato alla vendita di parti meccaniche e di carrozzeria.

I militari all’interno dell’area, che era stata recintata e chiusa da un cancello, hanno notato numerosi rifiuti di varia natura e tipologia hanno effettuato i controlli del caso che hanno accertato l’attività illecita svolta da un uomo del luogo in un terreno soggetto a vincolo paesaggistico.

Hanno poi scoperto che al suo interno era stata realizzata una tettoia funzionale a tale attività attrezzata di bancone e di tutte le strumentazioni utili e funzionali per una vera e propria officina. Da qui il sequestro dell’area con al suo interno i rifiuti depositati sul terreno privo di impermeabilizzazione e alla denuncia di un uomo del luogo che dovrà rispondere dei reati di “attività di gestione non autorizzata di rifiuti”, “attività di gestione di veicoli fuori uso e dei rifiuti costituiti dei relativi componenti e materiali” e “attività svolta in area sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale”.