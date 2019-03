Scherma interregionale U14, quattro argenti e cinque terzi posti per gli atleti calabresi

Nel weekend dal 22 al 24 marzo si è tenuta a Baronissi la Terza Prova Interregionale GPG di scherma, gara valida per le qualificazioni ai Campionati Nazionali Under-14.

Ottimi i risultati dei giovani atleti calabresi che si sono confrontati con i coetanei di Campania, Puglia e Basilicata e che riportano a casa due vittorie, quattro medaglie d'argento e cinque terzi posti, oltre a un buon numero di piazzamenti ai piedi del podio. A seguire la lista completa dei risultati di rilievo.



Sciabola cat. Giovanissime (11 anni) Gloria Davoli (Circolo Scherma Lametino) 2ª



Sciabola cat. Maschietti (10 anni) Alessio Piraino (Circolo Scherma Lametino) 5° Luca Viola (Circolo Scherma Lametino) 7°



Spada cat. Ragazzi-Allievi (12-13 anni) Francesco Dodaro (Club Scherma Cosenza) 10°



Spada cat. Ragazze-Allieve (12-13 anni) Nicoletta Costantino (Accademia della Scherma di Reggio Calabria) 1ª



Spada cat. Giovanissimi (11 anni) Luca Ielo (Accademia della Scherma di Reggio Calabria) 7°Giovanni Cicirelli (Accademia di Scherma Calabrese) 9° Riccardo Capone (Club Scherma Cosenza) 10° Alessandro Beneduci (Club Scherma Cosenza) 12°



Spada cat. Giovanissime (11 anni) Elsa Costarella (Scherma Reggio) 3ª Karola Cuzzola (Scherma Reggio) 5ª Mariachiara Pellicanò (Accademia della Scherma di Reggio Calabria) 10ª

Spada cat. Maschietti (10 anni) Mattia Urso (Club Scherma Cosenza) 6° Alberto Anui Santise (Club Scherma Cosenza) 13°



Fioretto cat. Ragazzi-Allievi (12-13 anni)

Giuseppe Bruno (Platania Scherma) 2°Lorenzo Cordova (Accademia della Scherma di Reggio Calabria) 3°

Fioretto cat. Ragazze-Allieve (12-13 anni) Giulia Laura Marra (Accademia della Scherma di Reggio Calabria) 2ª Chiara Cosentino (Accademia della Scherma di Reggio Calabria) 3ª

Fioretto cat. Giovanissimi (11 anni) Alessandro Madeo (Polisportiva Scherma Corigliano All Dance) 2° Manuel Campana (Polisportiva Scherma Corigliano All Dance) 5° Emanuele Cerbella (Polisportiva Scherma Corigliano All Dance) 7° Cristian Gencarelli (Polisportiva Scherma Corigliano All Dance) 9° Francesco Mingrone (Club Scherma Cosenza) 10° Luca Pellegrini (Club Scherma Cosenza) 11°



Fioretto cat. Giovanissime (11 anni) Karola Cuzzola (Scherma Reggio) 3ª Giulia Pellicanò (Accademia della Scherma di Reggio Calabria) 3ª Elsa Costarella (Scherma Reggio) 7ª

Fioretto cat. Maschietti (10 anni)Vincenzo Fedele (Accademia della Scherma di Reggio Calabria) 6°Paolo Cosentino (Accademia della Scherma di Reggio Calabria) 7°

Fioretto cat. Bambine (10 anni) Sara Fiore (Accademia della Scherma di Reggio Calabria) 1ª Martina Rita Cuzzola (Accademia della Scherma di Reggio Calabria) 5ª