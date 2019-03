Roulotte a fuoco in un benzinaio, allarme per una bombola di Gpl

L’incendio di una roulotte avrebbe potuto avere delle conseguenze ancora più gravi se non fossero intervenuti immediatamente i vigili del fuoco di Lamezia Terme.

Nel mezzo vi era infatti una bombola di Gpl, che i pompieri hanno subito allontanato e messo in sicurezza. Cosa ancora più preoccupante, però, il fatto che la roulotte fosse parcheggiata all’interno di un distributore di benzina della Esso, ed utilizzata dal gestore della stessa area di servizio durante le pause dal lavoro.

Sul posto, in Località Cartolano del comune di Falerna, lungo la Statale 18, come dicevamo sono arrivati ben tre automezzi e otto uomini dei vigilfuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e soprattutto ad evitare che si propagassero alle strutture del distributore di carburante, oggi chiuso per il turno settimanale.

Dalle verifiche effettuate al termine delle operazioni non è stato ritrovato alcun elemento utile per comprendere l’origine del rogo.

Nessuna ipotesi, al momento, viene esclusa e sull’accaduto stanno indagando i carabinieri della stazione locale a cui spetterà stabilire se si sia trattato di un incendio accidentale o doloso.