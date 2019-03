Tragedia a Reggio Calabria, giovane di 26 anni uccide il padre

È ancora senza movente l’omicidio avvenuto questo pomeriggio a Reggio Calabria. Per motivi ancora da chiarire un giovane di 26 anni, Simone Bova, ha ucciso il padre Domenico, 58enne reggino. Il fatto di sangue è avvenuto in via dei gelsomini a Reggio Calabria, nei pressi del Cedir, la struttura che ospita uffici del Comune e della Procura della Repubblica. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti che hanno fermato il 26enne e la Polizia scientifica.

(notizia in aggiornamento)