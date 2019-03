Quattro feriti in incidente a Catanzaro Lido. Vettura finisce su palazzo e trancia tubatura del gas

Hanno riportato leggere contusioni i passeggeri delle due auto coinvolte in un incidente stradale avvenuto in via Corace a Catanzaro Lido.

Le vetture, una Ford Fiesta e un’Opel Corsa, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate e hanno portato al ferimento lieve delle quattro persone.

A seguito dell'impatto, la Fiesta ha terminato la sua corsa contro la parete esterna di un edificio tranciando la tubazione principale di gas metano che alimentava le abitazioni.

L'intervento della squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale e del distaccamento di Sellia Marina, è servito per la messa in sicurezza delle vetture e per tamponare la fuoriuscita di gas, in attesa dell'arrivo dei tecnici Italgas per la riparazione.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per i primi rilievi e il personale sanitario del 118 per le cure del caso.