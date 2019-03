Ambulanza del 118 impegnata per i “bisogni” dei cani, Asp indaga un medico

Un’ambulanza del 118 utilizzata per correre a casa e così portare poi fuori i cani e consentirgli di espletare le loro funzioni fisiologiche. Una vicenda a dir poco paradossale, se ovviamente confermata, e su cui l’Asp di Cosenza avrebbe già avviato un’indagine interna.

Scopo è quello si verificare la condotta di un medico del servizio 118. Secondo quanto trapelato, tanto l’autista quanto un volontario ed collega del medico, su ordine di quest’ultimo, avrebbero preso le chiavi dell’abitazione del dottore e una volta andati a casa sua avrebbero fatto uscire le bestiole.

Un caso che, pare, non sarebbe stato isolato, anzi verificatosi per almeno due volte: la prima il 17 febbraio scorso, la seconda proprio ieri, in pratica nei due giorni in cui il medico sarebbe stato di turno alla centrale operativa.