Incendio minaccia case e capannone, diverse ore per spegnere il rogo

Un incendio di arbusti e di macchia mediterranea in viale Emilia, nella zona sud di Catanzaro, ha tenuto impegnati per diverse ore due mezzi e ben sette unità dei vigilfuoco del comando provinciale, che hanno dovuto lavorare alacremente per contenere e spegnere le fiamme, arrivate a lambire una abitazione ed un capannone commerciale.

Le operazioni, coordinate dal Caposquadra Doria, hanno evitato il propagarsi del fuoco alle strutture nelle vicinanze evitando così danni e pericoli per le persone.

Le alte temperature originatesi dall’incendio hanno danneggiato in modo lieve qualche pluviale del capannone e una moto parcheggiata in prossimità.