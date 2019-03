Laureana: sorvegliato speciale sorpreso alla guida, fermato

I Carabinieri di Gioia Tauro hanno arrestato Carlo Salvatore, 45enne, con precedenti per reati in materia di sostanze stupefacenti, perché sorpreso transitare, a forte velocità, alla guida del veicolo di sua proprietà lungo la SP60 del Comune di Laureana di Borrello in violazione alle prescrizioni specifiche imposte dalla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Rosarno, cui risulta attualmente sottoposto.

L’arrestato, al termine degli adempimenti di rito, è stato tradotto dinanzi al giudice monocratico di Palmi per la celebrazione del rito direttissimo, all’esito del quale l’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e sottoposto l’uomo alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.