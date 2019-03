Droga in casa disabitata a Rosarno, trasmessa ai Ris per le analisi

I Carabinieri di Gioia Tauro, col supporto del Nucleo Cinofili dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria di Vibo Valentia, grazie al fiuto di “Manco”, un pastore belga Malinois specializzato nella ricerca di sostanze stupefacenti, all’interno di un appartamento di via Foberti di Rosarno, attualmente disabitato, circa 700 grammi di marijuana e circa 40 grammi di semi di canapa indiana, oltre ad una bilancia e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

La droga, nascosta in un portabiti e stipata in una busta in cellophane, è stata sequestrata in attesa di essere trasmessa al RIS di Messina per le analisi tossicologiche del caso.