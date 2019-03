Controlli a 360° su tutto il territorio di Corigliano-Rossano: rinvenuto motorino rubato

Controlli a 360° su tutto il territorio di Corigliano-Rossano sono in corso di esecuzione da parte degli agenti del Commissariato locale e del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale

I rastrellamenti stanno interessando sia le zone rurali che a quelle urbane e vengono dedicati a tutti gli obiettivi sensibili relativamente al trascorrere della giornata.

In particolare ieri, a seguito di una segnalazione giunta al 113, è stato segnalato il furto di un ciclomotore regolarmente parcheggiato in un cortile di una scuola.

Le immediate ricerche diramate dalla Sala Operativa, alle unità operanti sul territorio, hanno consentito il rinvenimento del mezzo, già privo di targa e nascosto in un quartiere della frazione Corigliano, molto probabilmente pronto per essere impiegato nella commissione di altri reati.

Inoltre, in solo 24ore, sono state controllate 205 persone e 137 veicoli, sequestrati 8 veicoli ed eseguite 10 perquisizioni .