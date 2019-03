Droga: 4 arresti per detenzione ai fini di spaccio nel crotonese

Sequestro Crotone

Quattro persone, ritenute responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sono state arrestate in distinte operazioni dai Carabinieri della Compagnia di Crotone nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale.

In particolare, i militari della Stazione del capoluogo hanno arrestato un 24enne del luogo perché, a seguito di una perquisizione, è stato trovato in possesso di 5,2 grammi di cocaina, 10,4 di hashish, 6 di marijuana e denaro e materiale per la pesatura, tutto posto in sequestro.

A Belvedere Spinello, invece, sono finiti in manette un 19enne e due 20enni, tutti del luogo, perché, dopo una perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso nel complesso di 112 grammi di marijuana.

Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati sottoposti ai domiciliari, come disposto dal Magistrato di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone che coordina le indagini.

Nello stesso contesto, i restanti reparti dipendenti dalla stessa Compagnia hanno controllato 28 persone e 20 veicoli, elevato 4 contravvenzioni al Codice della Strada e segnalato una persona per uso di stupefacenti.