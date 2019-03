Ruba beni personali ai suoi connazionali: arrestato ospite del Cara di Isola

Il centro di accoglienza di Sant'Anna, Crotone

Con l’accusa di furto aggravato in concorso è finito in arresto un giovane straniero, F.A.A.M.,21enne del Libano, domiciliato presso il Cda/Cara “Sant’Anna” di Isola di Capo Rizzuto.

L’arresto è stato eseguito ieri dagli agenti della Questura di Crotone poiché il cittadino libico, in concorso con altri soggetti non ancora identificati, è stato sorpreso mentre perpetrava un furto di oggetti vari, telefonini e denaro contante, in danno di altri cittadini extracomunitari alloggiati presso i moduli abitativi del C.A.R.A.

Subito dopo l’arresto, su disposizione dell’A.G., il 21enne è stato ristretto presso la Casa Circondariale di Crotone in attesa del rito direttissima che si celebrerà nella giornata odierna.

Sono in corso attività investigative della locale Squadra Mobile per rintracciare gli altri complici.