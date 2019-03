Tragico incidente mortale: scontro tra auto, due giovanissimi perdono la vita

Altre due giovani vite stroncate nell’ennesimo incidente mortale avvenuto sulla strade calabresi. A perdere la vita un 18enne, G.C. le sue iniziali, ed un 19enne, V.M., deceduti durante il loro trasporto in ospedale.

Il tragico sinistro dieci minuti prima della mezzanotte di ieri, lungo la statale 682, a Melicucco, nel reggino: lo scontro tra due vetture, una Fiat Panda e una Ford Escort.

Ad avere la peggio i due giovani che viaggiavano a bordo della prima auto ed estratti dalle lamiere: soccorsi dal 118 non ce l’hanno fatta morendo, come dicevamo, durante il tragitto verso il nosocomio. Niente di grave, invece, per gli occupanti della Ford.

Sul posto per i rilievi di rito e per le indagini sull’accaduto gli uomini della Polizia Stradale di Siderno.