Mobilità deroga: proroga di 6 mesi per 40 tirocinanti del Comune di Corigliano-Rossano

Ex percettori di mobilità in deroga, sono stati prorogati di ulteriori 6 mesi i 40 tirocini attivi presso il Comune di Corigliano Rossano. L’originario comune di Rossano aveva stipulato una convenzione con la Regione Calabria. L’ente comunale cosentino ha aderito alla manifestazione di interesse per la presentazione di percorsi di politiche attive. I progetti partiranno il prossimo 16 aprile, senza sospensione temporale.