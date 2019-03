“Tre Volte” di Alessia Principe a Le Notti delle Magare di San Fili

Le Notti delle Magare, festival della cultura popolare che da anni anima di mistero e curiosità il piccolo ma suggestivo borgo di San Fili , ospiterà la presentazione di Tre Volte (edito da Bookabook) primo romanzo della scrittrice calabrese Alessia Principe.

L’incontro con la giornalista professionista, si terrà domani, sabato 23 marzo, alle ore 17.30, presso la Sala Iusi di San Fili, alla presenza del sindaco Antonio Argentino e del consigliere comunale con delega all’evento storicizzato “Le Notti delle Magare”, Emanuele Malfitano.

A percorrere l’avvincente storia del romanzo e a dialogare con l’autrice del libro sarà il collega giornalista Valerio Caparelli.

«Una storia moderna che scava in profondità i sentimenti, riuscendo a trasmetterci il sentire più intimo dei suoi personaggi, con delicatezza e anche cinismo. Il caos innescato da un episodio e il lavoro estenuante per ristabilire l’equilibrio» si legge nella prefazione scritta da Gioacchino Criaco, autore del best seller “Anime nere” (Rubbettino) da cui è stato tratto l’omonimo film vincitore di nove David di Donatello, nonché autore del recente “La maligredi” (Feltrinelli).

Il libro di Alessia Principe parla, appunto, di “Tre volte”, tre addii, tre strade che si incrociano. Il gioco crudele della vita che fa pagare, spesso, un prezzo troppo alto per i propri errori. Padri troppo amorevoli o troppo deboli, madri troppo giuste o troppo sbagliate o sempre “troppo”, la paura di diventare genitori, la paura di non diventarlo, nel romanzo i contrasti sono protagonisti di disordini interiori che generano peccati e rimorsi. E sullo sfondo, una geografia urbana e rurale che potrebbe appartenere a diversi angoli del mondo, ma che l’autrice colloca, quasi d’istinto, tra le alture della Sila.

L’incontro con la Principe, organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Publiepa, ricade nel ricco e strutturato programma della kermesse culturale Le Notti delle Magare, con l’intento di continuare a promuovere l’opera di rilancio turistico e di sviluppo economico e sociale del borgo di San Fili.