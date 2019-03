Abusivismo edilizio all’interno del Parco Nazionale d’Aspromonte, deferita coppia di coniugi

I Carabinieri di Bagaladi hanno denunciato in stato di libertà due coniugi del posto, C.S., 63enne, e A.C., 62enne, entrambi già noti alle forze dell’ordine, per abusivismo edilizio all’interno del Parco Nazionale d’Aspromonte.

I militari, nel corso del controllo coordinato dal Reparto Parco di Reggio Calabria, hanno scoperto in località “Arangiara” di Bagaladi, all’interno del perimetro della "riserva", una porcilaia realizzata in muratura, con copertura in lamiera, delle dimensioni circa 2 metri di altezza e 4 di larghezza, e una struttura poggiante su dei paletti in legno, adibita a ricovero animali, di dimensioni di circa 10 metri di lunghezza e 4 di larghezza.

Entrambi i manufatti sono risultati senza permesso per costruire, nonché di autorizzazione paesaggistica, nulla osta sismico e nulla osta dell’Ente Parco Nazionale d’Aspromonte, e per la coppia è scattata la denucia.