Legalità, incontri di sensibilizzazione dei Carabinieri nelle scuole della provincia

Il Comando Generale dell’Arma ha concordato con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca una serie di incontri di sensibilizzazione con gli istituti scolastici provinciali.

L’iniziativa fa parte del protocollo di intesa denominato “Contributi dell’Arma dei Carabinieri alla formazione della cultura della legalità”.

Con questo fine i Carabinieri della Compagnia di Soveria Mannelli, ieri si sono recati ieri mattina presso gli Istituti Superiori Tecnico Informatico e Professionale Agrario di Soveria Mannelli incontrando oltre 150 studenti.

Gli incontri sono stati tenuti dal Comandante della Compagnia Francesco Zangla, accompagnato dai Comandanti delle Stazioni di Soveria Mannelli e Decollatura, Andrea Pagano e Andrea Ludovici, nonché da altri militari.

Per l’occasione, è intervenuto personale del Nucleo Cinofili dello Squadrone Carabinieri Eliportato “Cacciatori Calabria” di Vibo Valentia insieme al cane “Collins”, addestrato per la ricerca di sostanze stupefacenti ha ispezionato, anche grazie alla disponibilità del Dirigente Scolastico Antonio Caligiuri, i locali interni ed esterni degli Istituti, concludendo l’attività con una dimostrazione “operativa” in palestra.

Lo scopo della conferenza, era volto ad approfondire i temi dell’educazione alla legalità ambientale, del bullismo e cyberbullismo, degli “interessi diffusi” della collettività, della sicurezza stradale, delle sostanze stupefacenti, dell’alcool, della violenza di genere, del corretto utilizzo di internet e dei social, dei diritti umani e delle funzioni di polizia, della cooperazione internazionale, della tutela del patrimonio culturale, oltre a tanti esempi pratici di vita quotidiana, a cui i Carabinieri hanno dato risposte puntuali ed esaurienti.

Nei prossimi giorni e, come già avvenuto nelle scuole di Cicala, Carlopoli, Martirano e Motta Santa Lucia, proseguiranno le giornate sull’educazione alla legalità con l’impegno, da parte dell’Arma di Soveria Mannelli, di raggiungere quanti più Istituti scolastici possibili nel comprensorio del Reventino e della Presila Catanzarese.

A fine incontro, è stata perquisita un’abitazione presso il comune di Carlopoli e, grazie all’intervento dell’unità cinofila, è stato segnalato alla Prefettura di Catanzaro, quale assuntore, un giovane, trovato in possesso alcuni grammi di marijuana.