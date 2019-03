Incidente a Soverato, ferita giovane donna. Estratta dall’abitacolo dai vigili

È di un ferito il bilancio dell’incidente stradale verificatosi questa mattina sulla statale 106, in direzione sud, poco prima dello svincolo di Soverato Sud-Satriano.

Per cause in corso di accertamento, due auto, una Ford e un’Audi A3 si sono scontrate e la conducente della prima è rimasta incastrata nell’abitacolo.

La giovane è stata estratta dai vigili del fuoco e consegnata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso ed è stata poi trasportata in ospedale.

Sono invece illesi i passeggeri dell'Audi, un fratello e una sorella che erano comunque in evidente stato di shock.

Sul posto sono intervenuti una squadra dei vigili del distaccamento di Soverato che ha messo in sicurezza la strada, oltre ai carabinieri della stazione locale per i rilievi del caso, personale del 118 e dell’Anas.