Difesa ambiente, a Spezzano arrivano telecamere e compostiere

Tre videocamere di sorveglianza nelle zone sensibili per lo scarico di rifiuti a Spezzano Albanese sono state installate dal Comune per la difesa dell’ambiente. Tema caro all’amministrazione che ha deciso di incentivare la raccolta differenziata da realizzare in diverse fasi.

Per evitare l’abbandono indiscriminato di rifiuti, il vicesindaco e l’assessore all’ambiente, Giuseppe Liguori, di concerto con la giunta, ha installato le telecamere nelle zone vicino all’isola ecologica, dove i cittadini hanno più volte depositato sacchi di spazzatura.

Sono inoltre stati installati cassonetti per raccolta differenziata per strada, oltre a raccolta di toner, medicinali scaduti, pile ed escrementi di animali. A tutto questo, inoltre, si aggiunge la previsione di installazione di altre telecamere mentre “nessuno sconto sarà applicato a chi infrangerà le regole. È un'azione forte dell'amministrazione comunale -dice Liguori- perché gettare i rifiuti per strada è un reato penale”.

Tuttavia per abbattere i costi sui rifiuti, Liguori ha pensato alla riduzione dell'umido: “È un costo non indifferente -afferma-, per questo abbiamo acquistato 200 compostiere da distribuire ai cittadini che hanno i requisiti per possederle. In questo modo ridurremo la produzione di rifiuti applicando anche una riduzione del 15% sulla tassazione a chi la possiederà. Infine -conclude- installeremo a breve una elettro-compostiera presso l'isola ecologica così che parte dell'umido possa essere smaltito direttamente lì abbattendo i costi per l'intera collettività”.